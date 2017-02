Turista baleada após entrar por engano em favela do Rio de Janeiro

Hoje às 08:47 Facebook

Uma turista argentina ficou ferida após ter sido baleada quando o carro em que seguia, com o seu marido e um casal de espanhóis, entrou por engano numa favela próxima do bairro de Santa Teresa, um dos mais visitados do Rio de Janeiro.

A turista deu entrada num hospital do centro da cidade, segundo o portal de notícias brasileiro G1.

A polícia indicou ao G1 que o automóvel foi atingido por disparos de um grupo de delinquentes do Morro de Fallet, onde entraram por engano quando se dirigiam para o Cristo Redentor seguindo a aplicação Google Maps.

A turista argentina ferida seguia no banco traseiro quando foi atingida por uma bala.

O casal argentino tinha chegado ao Rio de Janeiro no passado dia 21 e reuniu-se, dois dias depois, com os seus amigos espanhóis.

A 08 de dezembro, um turista italiano foi assassinado quando entrou, também por erro e seguindo uma aplicação da Internet, no Morro dos Prazeres depois de visitar o Cristo Redentor.

A área de favelas que rodeia Santa Teresa é considerada uma das mais perigosas do Rio de Janeiro.