Steven Seagal banido da Ucrânia por ser "ameaça à segurança nacional"

O ator norte-americano Steven Seagal foi proibido de entrar em território ucraniano durante cinco anos por ser uma "ameaça à segurança nacional".

Numa carta divulgada pelo jornal "Apostrophe", os serviços de segurança ucranianos informaram que Seagal está proibido de entrar naquele território durante cinco anos depois de ter adquirido cidadania russa em 2016.

No mesmo comunicado, as autoridades ucranianas entendem que as ações da estrela de hollywood põe em causa a segurança do seu país.

Recorde-se que o ator visita regularmente a Rússia e foi defensor da anexação da península ucraniana da Crimeia pelo Kremlin em 2014.

Nos últimos anos, várias figuras ocidentais obtiveram a nacionalidade russa, como foi o caso do ator francês Gérard Depardieu, que recebeu o passaporte russo em janeiro de 2013.