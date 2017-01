Universidade de Cambridge procura professor de legos

Hoje às 11:24 Facebook

Pode muito bem ser o trabalho de sonho de muitos: a conceituada Universidade de Cambridge, no Reino Unido, está à procura de um professor para dar aulas com legos.

"A Faculdade de Educação da Universidade de Cambridge, que está entre as cinco melhores do mundo, procura nomear um professor para uma vaga que surgiu após uma doação da Fundação Lego" - lê-se no anúncio publicado pela instituição.

A doação, de 2,9 milhões de euros, permitiu criar uma aula relacionada com jogos educacionais, desenvolvimento e aprendizagem.

Aos candidatos exigem-se alguns requisitos: "Brincalhão, provocador, curioso, de mente aberta e criativo". O salário? Um total de 97.048 euros por ano.

Recorde-se que a Lego foi fundada em 1932, na Dinamarca, tornando-se até hoje numa referência no mundo dos brinquedos. Para crianças e adultos.