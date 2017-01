Veja as diferenças entre as tomadas de posse de Obama e Trump

Hoje às 20:48, atualizado às 21:11 Facebook

Poucas horas passaram desde que Donald Trump se tornou o 45.º presidente a ocupar a Casa Branca e as comparações entre o agora chefe de Estado e o seu antecessor já correm a Internet.

A grande comparação recai sobre duas fotografias que retratam a afluência de pessoas à cerimónia da tomada de posse de Trump face à de Obama, em 2017.

A primeira foto foi tirada a 20 de janeiro de 2009 quando Barack Obama se tornou presidente e a segunda a 20 de janeiro de 2017, esta sexta-feira, durante a tomada de posse de Trump.

As imagens, ambas captadas à mesma hora (ao meio-dia) e a partir do mesmo local, retratam a diferença do número de pessoas a assistir às cerimónias. Entre a primeira e a segunda, a afluência populacional ao "National Mall" - parque de Washington - diminuiu para metade.