Um vídeo publicado no sábado mostra um leão-marinho a arrastar uma menina para o mar, na cidade costeira de Vancouver, Canadá.

As imagens começam por mostrar o animal a agir de forma pacífica ao largo da doca de Steveston, Vancouver, Canadá. Após atrair a atenção dos populares que passeavam no local, uma menina aproxima-se da água e senta-se na doca a apreciar o leão-marinho. Momentos depois, o animal arrasta-a com a boca para água.

O vídeo foi publicado no Youtube por Michael Fujiwara, no sábado, e já conta com quase um milhão de visualizações.

A criança acabou por ser resgatada segundos após o ataque por um familiar e não sofreu qualquer ferimento.

Segundo o jornal canadiano "Vancouver Sun",a doca costuma atrair aqueles animais por ser um local onde encontram alimento facilmente.