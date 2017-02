Vídeo mostra momento em que rainha de escola de samba é morta

Hoje às 16:46, atualizado às 16:53 Facebook

Um vídeo divulgado esta sexta-feira pela polícia brasileira mostra o momento do assassinato de Paola Serpa Severo, rainha da escola de samba "Imperatriz Dona Leopoldina" do Porto Alegre, Brasil.

O crime aconteceu por volta das 19.30 horas desta quinta-feira em Cachoeirinha, no Estado brasileiro do Rio Grande do Sul, e está a chocar os foliões do país que recordam Paola como um ser humano de excelência.

Segundo a imprensa brasileira, a vítima estaria no carro à espera que a filha de sete anos saísse de uma aula de música. O vídeo, entretanto disponibilizado pela Polícia Civil, mostra um homem armado a abordar Paola, acabando por baleá-la mortalmente. As autoridades acreditam que o objetivo do suspeito era roubar o carro da vítima.

"Houve uma tentativa de subtração do veículo. É clara a tentativa de puxar a vítima para fora do carro para ocupar o lugar dela", disse o delegado Newton Martins, responsável pelo caso, ao "G1", site noticioso da brasileira "Globo". Falhada a tentativa de assalto, o homem acabou por disparar e fugir.

Segundo a polícia, que está a investigar o caso e a procurar suspeitos, o automóvel que o alegado autor do crime usou para chegar ao local foi encontrado incendiado no início da tarde de sexta-feira, no Bairro Rincão, em Cachoeirinha, e já foi removido do local para perícia.

Ao que as autoridades apuraram, o veículo em causa tinha sido roubado um dia antes, em Canoas, a vinte minutos do local do crime.