William e Harry querem estátua de Diana em Londres

Hoje às 14:00, atualizado às 14:02 Facebook

Twitter

Partilhar

O príncipe William e o seu irmão Harry ordenaram hoje a construção em Londres de uma estátua da sua mãe, a princesa Diana, quando se aproxima o 20.º aniversário da sua morte num acidente de viação em Paris.

A escultura ficará no exterior do palácio de Kensington, a antiga residência de "Lady Di", onde vivem atualmente o príncipe William, a mulher Kate e os filhos George e Charlotte.

"Passaram 20 anos desde a morte da nossa mãe e chegou o momento de ver reconhecida, com uma estátua, a influência positiva que ela teve no Reino Unido e no mundo", declaram os dois príncipes num comunicado.

A rainha Isabel II disse apoiar o projeto, segundo os meios de comunicação social britânicos.

A estátua será o quarto monumento em Londres dedicado à princesa Diana e ficará perto da fonte comemorativa da princesa construída em Hyde Park.

A princesa Diana, o seu acompanhante Dodi Al-Fayed e o motorista Henri Paul morreram a 31 de agosto de 1997 num acidente de automóvel num túnel sob a ponte de Alma, em Paris.