Agricultor de chinelos dá lição de ciclismo a dois triatletas

Ontem às 20:31

Um agricultor, na Colômbia, a pedalar uma velha bicicleta, foi filmado a ultrapassar dois triatletas profissionais numa íngreme subida. Calçava uns chinelos e carregava um saco na traseira da bicicleta.

"Este homem está a ridicularizar-nos", diz Axel Carion ao seu colega Andreas Fabricius, que filma o momento em que um agricultor acompanha os dois atletas numa subida.

O homem segue numa bicicleta velha, de chinelos e carrega um saco, enquanto os dois atletas pedalam bicicletas modernas, usando fatos próprios para esta atividade.

Os dois triatletas estão a tentar bater um recorde, ao percorrer de bicicleta a América do Sul, de uma ponta à outra, completando os 11 mil quilómetros, em menos de 58 dias.

Dois dias após terem iniciado este desafio, iniciado em Cartagena, no primeiro dia do ano, cruzaram-se com este agricultor que os deixou surpreendidos, numa subida, a 170 quilómetros de Medellín. O vídeo do momento foi publicado nas redes sociais e já se tornou viral.

De acordo com o "El País", o agricultor chama-se Luís, tem 63 anos e está habituado a percorrer longas distâncias de bicicleta todos os dias.