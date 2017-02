Jiboia mais rara do mundo encontrada viva. Não era vista há 60 anos

Hoje às 12:52 Facebook

Uma das serpentes mais raras do mundo, e que não era vista há mais de 60 anos, foi encontrada viva no seu habitat natural, no Vale do Ribeira, em São Paulo.

A jiboia, da espécie Corallus cropanii, era alvo de estudo desde 1950, altura em que um cientista registou um cobra viva desta espécie. Habitualmente confundidas com outras cobras, até então os cientistas só tiveram acesso a espécimes mortas.

Depois de uma investigação, que contou com a ajuda da população local, os biólogos conseguiram encontrar uma serpente desta espécie numa pequena comunidade do município de Sete Barras. A captura deu-se em janeiro e foi agora divulgada.

A jiboia é um macho, tem 1,70 metros de comprimento e 1,5 quilos. É de cor alaranjada e tem losangos pretos espalhados pelo corpo.