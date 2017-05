Regulamento: "O vídeo do meu quartel de bombeiros num minuto"

Hoje às 18:47, atualizado às 18:49 Facebook

Twitter

Partilhar

1. Apresentação

O passatempo "O vídeo do meu quartel de bombeiros num minuto" é uma iniciativa do Jornal de Notícias (JN), em parceria com a Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP), que decorrerá de 18 de maio a 25 de junho de 2017, com o objetivo de promover e dar a conhecer as diversas corporações de bombeiros portugueses. A participação no presente passatempo implica a total aceitação do regulamento.



2. Participação

2.1 Podem participar no passatempo todas as pessoas, individuais ou coletivas, que pretendam promover e divulgar uma corporação de bombeiros, sendo que cada participante apenas pode concorrer com um trabalho.

2.2 Independentemente do(s) autor(es) do vídeo, os beneficiários dos prémios serão sempre as corporações de bombeiros retratadas.

3. Regras

3.1 Os vídeos devem ter a duração máxima de um minuto e têm de ser originais e inéditos.

3.2 Os vídeos submetidos ao passatempo "O vídeo do meu quartel de bombeiros num minuto" são da responsabilidade dos participantes.

3.3 O participante deve enviar um pequeno texto (máximo 500 carateres) para o endereço sosincendios@jn.pt no qual conste: nome da corporação, localidade e data de fundação, assim como do nome do autor do vídeo.

3.4 A candidatura deve ser acompanhada de uma fotografia da corporação, em formato "jpg".

3.5 Os vídeos devem ser alojados no Youtube, com o nome "JN - O vídeo do meu quartel de bombeiros num minuto" e o endereço do vídeo (url) deve ser enviado para o endereço sosincendios@jn.pt junto com a informação referida nos números anteriores.

3.6 O registo do participante e o envio dos vídeos conforme indicado no número anterior deve ser feito até dia 8 de junho, sob pena de exclusão.

3.7 O JN não se responsabiliza pelas participações e vídeos que não cumpram as regras previstas no presente regulamento.

4. Direitos de autor

4.1 O autor do vídeo, para efeitos de participação no presente passatempo, cede o direito de reprodução e difusão do vídeo nas plataformas digitais do Jornal de Notícias, tal como nos outros meios propriedade da Global Notícias - Media Group, S.A. (GMG).

4.2 Os participantes autorizam a GMG a divulgar o seu nome e imagem, bem como a publicar o trabalho para quaisquer fins de informação e promoção do presente passatempo, sem que isso lhes dê direito a qualquer compensação.

5. Seleção

5.1 Os vídeos são analisados por um júri composto por elementos do JN que irá selecionar os 12 melhores vídeos, tendo em conta, nomeadamente, a criatividade, originalidade, a qualidade técnica e a mensagem transmitida relativamente à importância da corporação para a comunidade.

5.2 Os 12 vídeos pré-selecionados serão publicados na página do Facebook do JN entre o dia 15 e o dia 22 de junho, onde são submetidos a votação.

5.3 Posteriormente, o vídeo que recolher mais "gostos" na página do Facebook do JN será declarado vencedor. Os resultados serão anunciados no site do "Jornal de Notícias" e na edição de 25 de junho.

6. Prémios

As corporações de bombeiros retratadas nos três vídeos com maior número de "gostos" recebem vales de gasóleo PRIO no valor de dois mil euros.

7. Entrega de Prémios

A entrega dos prémios será efetuada no dia 29 de setembro.

8. Disposições Finais

7.1 A GMG reserva-se o direito de alterar o presente Regulamento sem necessidade de aviso prévio, passando as novas regras a vigorar logo após a sua divulgação.

7.2 Todas as dúvidas sobre a interpretação do Regulamento e casos omissos serão analisadas e esclarecidas pela GMG.

7.3 Para esclarecimento de dúvidas ou pedidos de informação sobre o passatempo, os participantes poderão contactar a GMG através do seguinte endereço: sosincendios@jn.pt.