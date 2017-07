8o% de jovens em risco são seguidos em saúde mental

Leonor Paiva Watson Hoje às 00:01, atualizado às 00:02 Facebook

Quase 80% dos 8175 dos menores institucionalizados em 2016 tiveram acompanhamento na área da Saúde Mental. E um quinto, isto é, 1609, estão mesmo sob medicação.

Na quinta-feira, na apresentação do relatório CASA - que faz a caracterização anual do acolhimento de crianças e jovens - a secretária de Estado Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiência, Ana Sofia Antunes, avançou que até ao final do ano o Governo terá mais quatro unidades vocacionadas especificamente para esta problemática.

Ao todo, são 6468 as crianças que foram seguidas a nível psicológico. Além das 1609 que foram medicadas, o relatório refere 967 situações de acompanhamento pontual e 3892 de tratamento regular em pedopsiquiatria e psicoterapia. Ana Sofia Antunes admite que o quadro "é preocupante" e "assume especial importância", sendo "necessário encontrar soluções mais especializadas".

A governante revelou ainda que já estão assinados dois contratos promessa para a a criação de unidades de acolhimento especificamente para casos de maior complexidade; e que até ao final do ano serão assinados mais dois.

Para o coordenador nacional para a Saúde Mental, Álvaro de Carvalho, "esta população corre um risco tão grande que a intervenção deve ser precoce, imediata e, sobretudo, continuada".