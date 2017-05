JN Hoje às 12:03 Facebook

Um carro que participava no cortejo da Queima das Fitas de Coimbra, no domingo, pegou fogo na parte final do desfile. A rápida intervenção dos bombeiros impediu que o incidente provocasse feridos.

Foi já na parte final do cortejo da Queima das Fitas de Coimbra, perto das 20.00 horas, que um dos carros que participava no desfile dos estudantes pegou fogo.

Nas imagens a que o JN teve acesso, pode ver-se as chamas na parte lateral do veículo e a pronta intervenção dos bombeiros, que com o auxílio de extintores controlaram a situação. Ao JN, uma testemunha que estava no local explicou que na origem do fogo terá estado um estudante embriagado.

Fonte do Bombeiros Sapadores de Coimbra disse ao JN que não houve feridos. "Cerca de 90% deste tipo de ocorrências são provocadas por estudantes embriagados. Encostam um isqueiro ao carro, que está coberto de papel, e depois começa a arder", referiu.