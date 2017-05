Áreas metropolitanas vão planear e gerir fundos europeus

CARLA SOFIA LUZ Hoje às 00:40 Facebook

Governo tira poder às CCDR e põe futuras autarquias a mandar nos financiamentos europeus.

As futuras autarquias metropolitanas do Porto e de Lisboa farão o planeamento, a gestão e a coordenação de fundos europeus regionais, no âmbito da política de coesão da União Europeia, dentro do seu território. É uma das competências que o Governo pretende atribuir às duas áreas metropolitanas, a partir do momento em que passem a ser eleitas por sufrágio direto. O que só sucederá dentro de quatro anos, nas eleições autárquicas de 2021.

