Empresas em Portugal sob ataque informático

Manuel Molinos Hoje às 14:43, atualizado às 15:39 Facebook

Twitter

Partilhar

Um ataque informático está afetar empresas portuguesas e espanholas, apurou o JN junto de mais do que uma fonte.

O ataque deu-se pela manhã. O JN sabe que afetou sistemas da Portugal Telecom, no Porto, em Coimbra e em Lisboa, do Santander Totta e da consultora KPMG. "Os computadores afetados ficaram com o monitor azul e não ligaram mais", disse uma fonte ao JN.

Serviços de televisão da PT foram também afetados. Há clientes que, neste momento, estão sem sinal.

Os trabalhadores da empresa portuguesa foram aconselhados, por segurança, a desligarem os seus computadores da rede. Também os clientes da PT foram alertados "de que há um vírus perigoso a circular na Internet" e aconselhados a ter cuidado na navegação na rede e na abertura de anexos recebidos por correio eletrónico.

A Polícia Judiciária teve conhecimento do ataque informático massivo durante a manhã e a Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e a Criminalidade Tecnológica (UNC3T) já está a fazer diligências no sentido de apurar a amplitude e características do caso.

Para já, não se sabe de que forma os piratas informáticos conseguiram furar os sistemas de seguranças das empresas.

Ataque também em Espanha e Inglaterra

Também as espanholas de telecomunicações "Telefónica" e Vodafone foram alvo do mesmo ataque.

A imprensa espanhola noticiou também que "um vírus desconhecido provocou a paragem dos computadores afetados", ficando o monitor azul e tendo aparecido nalguns equipamentos uma mensagem a pedir o pagamento de uma quantia em 'bitcoins', uma moeda virtual desenvolvida fora do controlo de qualquer Governo.

Em Espanha, o ataque informático não atingiu os sistemas que controlam os serviços de internet, telefone fixo ou telemóveis da Telefónica dos mais de 15 milhões de clientes em Espanha, asseguram fontes da empresa.

Já no Reino Unido, o ataque afetou hospitais, que tiveram de desviar doentes para outras unidades.