Atrasos no socorro obrigam Governo a mudanças no INEM

Tutela reconhece problemas nos Centros de Orientação de Doentes Urgentes e cria grupo de trabalho para mudar modelo de funcionamento.

O Ministério da Saúde quer alterar o modelo de funcionamento dos Centros de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) do INEM, reconhecendo que tem havido "constrangimentos com impacto" na resposta à população. Em causa está o aumento do tempo de atendimento das chamadas de emergência. Um despacho publicado em "Diário da República" cria um grupo de trabalho para identificar os problemas e propor soluções até 31 de março.

