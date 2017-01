IPMA alerta para chegada de geada negra

Hoje às 09:01, atualizado às 11:51 Facebook

Todos os distritos de Portugal continental vão estar sob aviso amarelo na quarta e na quinta-feira devido ao tempo frio. Especialistas alertam para a possível ocorrência de geada negra.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), os 18 distritos do continente vão estar sob aviso amarelo - "situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica" - devido à persistência de valores baixos da temperatura mínima entre a meia-noite de quarta-feira e as seis horas de quinta-feira.

Na sequência desta massa de ar fria e seca, está prevista uma descida da temperatura mínima da ordem dos quatro a seis graus e uma descida das máximas de sete a nove graus, havendo a possibilidade de ocorrência de geada negra.

Segundo o IPMA, a geada negra acontece quando há frio intenso e extremamente seco e o vento tem uma intensidade moderada e forte. Essa condição atmosférica provoca o congelamento da parte interna das plantas, escurecendo-as e queimando-as.

O IPMA prevê para esta segunda-feira no continente céu geralmente limpo, aumentando temporariamente de nebulosidade junto à fronteira norte, em especial durante a tarde e vento em geral fraco predominando de nordeste, soprando moderado nas terras altas das regiões Centro e sul, e rodando temporariamente para norte no litoral oeste durante a tarde.

A previsão aponta ainda para possibilidade de ocorrência de neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais do nordeste transmontano, acentuado arrefecimento noturno, com formação de geada em especial nas regiões do interior e pequena subida da temperatura mínima na região Norte. Adicionalmente, sobretudo nos dias 18 e 19, o vento soprará moderado a forte de leste e a humidade relativa será muito baixa, fatores que poderão potenciar a geada negra.

Quanto às temperaturas, em Lisboa vão oscilar entre cinco e 16 graus celsius, no Porto entre três e 15, em Vila Real entre um e 10, em Viseu entre um e 12, em Bragança entre -2 e 11, na Guarda entre -1 e oito, em Coimbra entre três e 14, em Castelo Branco entre quatro e 14, em Santarém entre dois e 16, em Évora entre um e 15, em Beja entre três e 14 e em Faro entre oito e 18.

O IPMA colocou também sete ilhas dos Açores sob aviso amarelo devido à previsão de chuva e vento.

No grupo oriental, ilhas de São Miguel e Santa Maria, o aviso para precipitação vigora entre as 15 horas de segunda-feira e as três horas de terça-feira (quatro horas em Lisboa).

Para o grupo central, ilhas do Pico, Faial, Graciosa, Terceira e São Jorge, o aviso amarelo para chuva e vento mantém-se entre as nove horas e as 21 horas.

Segundo a Delegação Regional dos Açores do IPMA, "estes avisos devem-se a um sistema frontal que condiciona o estado do tempo em todo o arquipélago", sendo que a precipitação deverá ser pontualmente forte e o vento não deverá ultrapassar os 100 quilómetros por hora.

O aviso amarelo é o menos grave de uma escala de três e representa risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.