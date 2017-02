BE quer esclarecimentos sobre fuga de 10 mil milhões de euros

Hoje às 00:54, atualizado às 00:55 Facebook

Twitter

Partilhar

O Bloco de Esquerda pediu a audição parlamentar do secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Rocha Andrade, e do ex-titular da pasta Paulo Núncio para explicarem a "fuga de 10 mil milhões de euros" para paraísos fiscais.

"O combate à fuga e evasão fiscal, sem prejuízo da necessidade de acabar com os 'offshores', passa pelo esforço de cada Estado impor garantias de transparência sobre estas operações. A explicação dos motivos desta fuga de 10 mil milhões de euros, por parte dos atuais e anteriores responsáveis pela política fiscal, é seguramente parte da exigência", refere, no requerimento, a deputada do Bloco de Esquerda Mariana Mortágua.

O jornal "Público" noticiou que quase dez mil milhões de euros em transferências realizadas entre 2011 e 2014 para contas sediadas em paraísos fiscais não foram nesse período alvo de qualquer tratamento por parte da Autoridade Tributária e Aduaneira, embora tenham sido comunicadas pelos bancos à administração fiscal, como a lei obriga.

O Ministério das Finanças confirmou que as "omissões" foram detetadas quando, entre finais de 2015 e o início de 2016, foi "retomado o trabalho de análise estatística e divulgação" dos valores das transferências para os centros "offshores" e os chamados "territórios com tributação privilegiada".

O requerimento do Bloco de Esquerda foi enviado à presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa, a deputada Teresa Leal Coelho.

Também o PSD e o PCP pediram a audição parlamentar de Rocha Andrade e de Paulo Núncio, enquanto o PS quer ouvir só o atual secretário de Estado dos Assuntos Fiscais.