Caixa de limões alerta mulheres para o cancro da mama

S.A. Ontem às 22:22 Facebook

Twitter

Partilhar

Doze limões com sinais e deformações, colocados numa caixa de ovos, alertam as mulheres para potenciais sinais de um tumor na mama. A campanha tornou-se viral na internet.

"Conhece os teus limões" é o título da campanha de sensibilização criada pela "designer" Corrine Beaumont e que em poucos dias alcançou no Facebook mais de 7,3 milhões de pessoas.

Esta "designer" residente em Londres explicou à BBC que o cancro da mama é um tema sensível e importante para si uma vez que perdeu ambas as avós devido a esta doença, quando tinham 40 e 62 anos.

Quando procurou informação sobre a doença, pouco encontrou sobre os sinais de alerta aos quais as mulheres devem estar atentas de forma a detetar a doença o mais precoce possível. Sentiu então que tinha de fazer algo nesse sentido.

O limão surgiu como uma metáfora à mama, quando tentou criar um elemento visual simples que conseguisse representar os sintomas. A caixa de ovos mas com os limões cria uma imagem divertida e colorida que pode ajudar as mulheres a ultrapassar os seus receios em relação à doença.

"Algumas doentes não querem falar sobre os peitos ou olhar para eles", disse Corrine à BBC. "Muitas vezes as mulheres que participam em campanhas não são vistas como mulheres 'reais' mas mesmo as mulheres com menos literacia conseguem perceber" esta campanha, acrescentou a "designer" que há dois anos fundou uma instituição dedicada ao cancro da mama.

A imagem já foi utilizada em campanhas nos Estados Unidos, Espanha, Turquia e Líbano e traduzida em 16 línguas diferentes. Na verdade, a campanha "Conhece os teus limões" foi criada em 2003 mas foi no passado dia 11, quando Erin Smith Chieze divulgou a sua história no Facebook, que a imagem se tornou viral.

Erin identificou um dos sinais da imagem e foi ao médico: tinha um cancro da mama em estado avançado. "Sem ter visto aquela imagem com informação real não saberia o que procurar", escreveu na sua página da rede social.