Call centers mudam todos os anos 30% dos trabalhadores

Inquérito relativo a 2016 mostra que, em todo o setor, a rotatividade de trabalhadores é de 13%. Quase metade é contratado a prazo e 39% estão nos quadros.

Todos os anos, mudam um terço dos operadores de contact center das empresas de telecomunicações. A par da banca, são quem tem maior rotatividade (30%), face a apenas 13% do setor, mostra um estudo da Associação Portuguesa dos Contact Centers (APCC). As conclusões serão apresentadas esta terça-feira, no Estoril, e no global mostram um setor a empregar mais pessoas e a aumentar os salários.

