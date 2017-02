Canonização dos pastorinhos de Fátima nas mãos da Comissão Teológica

Francisco Pedro Hoje às 12:39, atualizado às 14:14 Facebook

A confirmação de um milagre que possa levar à canonização dos beatos Francisco e Jacinta Marto está ainda dependente do parecer da Comissão de Teólogos, o último passo do processo antes da homologação por parte do Papa, apurou hoje o JN, junto de fontes eclesiásticas.

Domingo, o reitor do Instituto Português de Santo António, monsenhor Agostinho Borges, terá anunciado que o processo estaria concluído, durante a eucaristia na Igreja de Santo António dos Portugueses, em Roma (Itália), segundo uma notícia divulgada no site do "Notícias de Setúbal", o jornal oficial da diocese de Setúbal. Mas os serviços do Santuário de Fátima, contactados pelo JN, esta segunda-feira, asseguram não ter informações sobre a conclusão da causa.

"O Santuário de Fátima está a acompanhar o processo, que está a decorrer a bom ritmo. Existe a expectativa que seja concluído ainda este ano, mas neste momento não se confirma [que tenha sido dado como confirmado o milagre", disse Carmo Rodeia, responsável pelo Centro de Comunicação do Santuário.

De acordo com a notícia, assinada pelo diretor do jornal, padre Francisco Mendes, o milagre dado como provado seria o de uma criança brasileira, sem que tenham sido revelados outros pormenores.



O processo decorre na Congregação para a Causa dos Santos, no Vaticano, e ao que apurámos, está numa fase muto adiantada, mas não foi levado ainda à Comissão de Teólogos, que é quem dá o parecer final para a confirmação do milagre, que pode elevar os dois beatos aos altares da Igreja Católica.

Ainda assim, existe a expectativa de que a causa possa ficar decidida a tempo de ser anunciada ou celebrada a canonização, durante a visita do Papa Francisco à Cova da Iria, nos próximos dias 12 e 13 de maio, para participar na peregrinação comemorativa do Centenário das Aparições.