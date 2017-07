Cerca de três mil bombeiros combatem fogos por todo o país

Hoje às 07:53, atualizado às 08:10 Facebook

Quase três mil operacionais combatiam, às 07:40 horas desta quinta-feira, incêndios em 11 distritos, sendo que o fogo da Sertã, em Castelo Branco, era o que mobilizava mais meios, 949 operacionais, segundo a Proteção Civil.

De acordo com informação disponível na página da Internet da Autoridade Nacional da Proteção Civil, o incêndio que mais preocupa é o que lavra na Sertã, que começou no domingo e se estendeu aos concelhos de Proença-a-Nova e Mação, no distrito de Santarém (que chegou a ameaçar a sede do concelho e casas e que já está desde a madrugada em fase de rescaldo).

Este incêndio na localidade de Mosteiro de São Tiago, freguesia de Várzea dos Cavaleiros, concelho da Sertã, distrito de Castelo Branco, tinha, às 7.20 horas três frentes ativas e estava a ser combatido por 949 operacionais, com o apoio de 312 veículos.

Também no distrito de Castelo Branco, está por controlar um incêndio em Malhadal, no concelho de Proença-a-Nova, que deflagrou na quarta-feira às 20.28 horas e que mobiliza 177 operacionais, com o auxílio de 56 veículos.

Por dominar está também o fogo que deflagrou na quarta-feira em São Mamede, na freguesia de Lorvão, concelho de Penacova, que tem cinco frentes ativas e mobiliza 506 operacionais, com o auxílio de 162 veículos.

No distrito de Portalegre, continua por dominar o incêndio em Albarrol, freguesia de Arez e Amieira do Tejo, no concelho de Nisa, que tem duas frentes ativas e mobiliza 209 operacionais, com o auxílio de 63 meios terrestres.

Também em Nisa, está por controlar o incêndio com duas frentes ativas, na localidade de Portas de Rodão, na freguesia de Santana, que está a ser combatido por 122 operacionais, com o apoio de 37 veículos.

Ainda no distrito de Portalegre, lavra ainda com intensidade o fogo que deflagrou em Ribeira de Eiras, freguesia de Belver, no concelho de Gavião e que mobilizava à mesma hora 243 operacionais, com o auxílio de 61 veículos.

A ANPC dava ainda conta de um incêndio na localidade de Abrunhosa do Mato, freguesia de Cunha Baixa, concelho de Mangualde, distrito de Viseu, que está a ser combatido por 132 operacionais, com o apoio de 38 veículos.