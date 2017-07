Bombeiros denunciam "desnorte" no comando

FRANCISCO PEDRO COM H.T.S. Hoje às 00:51, atualizado às 00:59 Facebook

Twitter

Partilhar

Bombeiros acusam Proteção Civil de ter desviado meios e provocar problemas no terreno.

"Interferência, pressão e desnorte". Os bombeiros estão desgastados com as horas de combate aos incêndios que fustigam a Região Centro. Mais do que isso, sentem-se agastados com a estratégia do comando nacional da Proteção Civil. Resultado: a revolta e a indignação alastram cada vez mais no terreno enquanto o país continua a assistir a fogos de proporções inimagináveis.

Leia a nossa Edição Impressa ou tenha acesso a todo o conteúdo no seu computador, tablet ou smartphone assinando a versão digital aqui