Como o PS passou do apoio à rotura com Moreira

Durante todo o dia de sexta-feira, várias fontes locais e nacionais do Partido Socialista deram como certo um desfecho pacífico entre o PS e o movimento independente de Rui Moreira, desvalorizando as notícias de que Rui Moreira tinha prescindido do apoio dos socialistas.

Porém, após a entrevista do presidente da Câmara do Porto ao início da noite de ontem, o secretário-geral do PS decidiu que o partido tinha de avançar com uma candidatura própria, pressionando o líder da Distrital a encabeçar um lista socialista. O nome de Manuel Pizarro foi confirmado numa reunião do Secretariado do PS/Porto, que terminou já na madrugada deste sábado.

Apesar do adiantado da hora, o Jornal de Notícias ainda conseguiu alterar a sua edição Norte para informar os leitores deste volte-face, tendo sido o único jornal a adiantar, na sua edição impressa, que o PS iria avançar com uma candidatura própria. Contudo, devido a constrangimentos de impressão e distribuição, tal já não foi possível na edição Sul, daí a coexistência de duas primeiras páginas com versões contraditórias, mas ambas verdadeiras à hora em que foram impressas.

As expectativas nas hostes socialistas eram de que o presidente da Câmara iria aproveitar a breve entrevista nessa noite à SIC para pôr água na fervura. Porém, o tom áspero com que Rui Moreira se referiu ao PS e a confirmação de que Manuel Pizarro não seria o número dois da lista do independente à Câmara do Porto precipitaram uma sucessão de acontecimentos que alteraram por completo este cenário.

Foi o próprio secretário-geral do PS, António Costa, que depois da entrevista de Moreira tomou a iniciativa de ligar a alguns responsáveis e notáveis do PS Porto para lhes comunicar que, face ao que tinha acabado de ouvir, era inevitável que o PS avançasse com uma candidatura própria. A reunião do Secretariado da Concelhia Política local, marcada para noite de sexta-feira e que deveria servir para reconfirmar o apoio a Rui Moreira, terminou já na madrugada de hoje e com a inesperada decisão de indicar Manuel Pizarro como candidato do PS à autarquia portuense.