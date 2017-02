"Comprimido da inteligência" duplica entre jovens alunos

DINA MARGATO Hoje às 00:40 Facebook

Vendas de medicação para défice de atenção duplicaram entre 2010 e 2016. Especialistas preocupados com problema de saúde pública.

É conhecido como o "comprimido da inteligência", por favorecer a concentração de crianças com perturbação de hiperatividade e défice de atenção (PHDA), e teve um aumento brutal desde 2010. Há turmas no ensino privado com 80% de alunos medicados, alerta o psicólogo Eduardo Sá. Nas escolas públicas, há também cada vez mais crianças medicadas por serem desatentas ou problemáticas.

