Contacto com eleitores dá mais mil euros por mês a deputados

Deputados receberam 198 mil euros nesta legislatura para reunir com cidadãos nos seus círculos eleitorais mas não são pedidas provas desses encontros por parte da Assembleia da República.

Desde outubro de 2015, o Parlamento já pagou 198 mil euros aos deputados, para que estes rumem aos seus círculos eleitorais todas as segundas-feiras e ali contactem com os cidadãos. Só entre janeiro e abril deste ano, este apoio extra salarial ascendeu aos 52 mil euros, de acordo com a informação cedida, ao JN, pela Secretaria da Assembleia da República.

