Corpo encontrado em carro carbonizado é de jovem portuguesa

Confirmaram-se os receios de que o corpo encontrado carbonizado no interior de um carro em Roussy-le-Vilage, França, fosse o da jovem portuguesa desaparecida no Luxemburgo.

A informação foi confirmada por uma amiga da jovem portuguesa, através do Facebook. Segundo a TVI 24, o ex-companheiro de Ana, com quem tinha um filho, estará a ser investigado como suspeito do crime.

Ana Lopes, natural de Seia, distrito da Guarda, e residente no Luxemburgo com os pais e a irmã, não era vista desde a madrugada de segunda-feira.

Familiares e amigos esperavam informações das autoridades, depois de na quinta-feira ter sido encontrado o seu carro carbonizado em Roussy-le-Vilage, em França mas muito perto do Luxemburgo. Um corpo estava no interior.

Os indícios sugeriam que o corpo seria mesmo o da jovem portuguesa desaparecida, mas agora já não existem dúvidas.

O jornal "Républicain Lorrein" escreve que as autoridades acreditam que podem estar perante um crime cometido no Luxemburgo, seguido de fuga para França.

O bairro de Bonnevoie, onde reside a família da jovem portuguesa há vários anos, está em choque. "Só posso dizer que ela é uma boa pessoa. Tudo isto é muito difícil", disse um amigo visivelmente afetado. "É uma jovem sem história", acrescenta a empregada do café frequentado pela família, para salientar que Ana Lopes era uma rapariga normal.

Mãe de um menino de ano e meio, a jovem tomava conta de crianças por conta do Ministério da Família do Luxemburgo.