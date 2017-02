Cruz suástica em praxe revolta Universidade do Minho

EMÍLIA MONTEIRO Hoje às 00:40, atualizado às 00:55 Facebook

Reitor condena ação e presidente da associação académica vai reunir com os representantes do curso de Biologia Aplicada, que protagonizaram a situação.

Uma braçadeira com uma cruz suástica, usada por um estudante da Universidade do Minho (UM) durante uma praxe, está a indignar a comunidade académica bracarense. A ação, realizada por um grupo de alunos do curso de Biologia Aplicada, foi protagonizada há dias e tornou-se do conhecimento público depois de fotografias terem sido divulgadas nas redes sociais.

