Dez conselhos para enfrentar o frio

Depois do anúncio do Instituto Português do Mar e da Atmosfera de que os valores das temperaturas vão descer entre quatro e nove graus Celsius a partir de quarta-feira, o JN faz-lhe uma lista de 10 recomendações para enfrentar o frio .



1. A temperatura de casa deve ser mantida entre os 19ºC e os 22ºC.

2. Verifique o estado de todos os aparelhos elétricos de aquecimento, assim como lareiras e chaminés.

3. Se utilizar lareiras, braseiras, salamandras ou equipamentos a gás, mantenha a correta ventilação das divisões, de forma a evitar a acumulação de gases nocivos à saúde. Não utilize fogareiros a carvão.

4. Desligue sempre os sistemas de aquecimento antes de deitar ou sair de casa para evitar fogos ou intoxicações.

5. Deve ingerir sopas e bebidas quentes, como leite ou chá, e também, se a saúde o permitir, alimentos calóricos como chocolates, azeite, frutos secos. Evite o álcool. O álcool aumenta o risco de hipotermia, depois de um aquecimento rápido do corpo.

6. As pessoas mais vulneráveis ao frio são crianças, idosos, doentes crónicos, principalmente com problemas respiratórios, cardiovasculares ou anemias. De forma a proteger as pessoas sós ou isoladas, amigos e vizinhos têm um papel importante e devem fazer um telefonema ou estabelecer um contacto pelo menos uma vez por dia.

7. Na rua, devem usar-se várias camadas de roupa adequadas à temperatura ambiente, luvas, gorro, meias quentes e cachecol. As mãos, pés, pescoço e orelhas são das zonas que arrefecem mais rápido.

8. Evite entrar e permanecer em locais fechados e com grande concentração de pessoas, onde se transmitem os vírus, em particular, a gripe e o contacto com outras pessoas doentes.

9. O exercício pode ser uma boa forma de se manter quente, mas deve fazê-lo em locais abrigados para evitar lesões.

10. A situação meteorológica pode provocar formação de geada e tornar o piso escorregadio, em especial nas regiões do interior. Tenha mais cuidado quando caminha ou conduz.