Doentes privados de ter familiares nas urgências

Lei garante direito a todos os utentes na Urgência, mas há instituições que alegam falta de condições.

O Bloco de Esquerda vai pedir esclarecimentos ao Ministério da Saúde sobre o não cumprimento da lei que permite que todos os utentes disponham de um acompanhante no serviço de Urgência. As dúvidas dos bloquistas surgiram depois de terem tido conhecimento que no Centro Hospitalar Universitário de Coimbra e no Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa familiares e amigos foram impedidos de estar junto dos doentes.

