Estradas cortadas no centro e sul do país

Hoje às 08:17, atualizado às 08:26 Facebook

Twitter

Partilhar

São várias as estradas que permanecem cortadas ao trânsito esta quinta-feira, devido à ocorrência de incêndios, sobretudo no centro e sul do país.

Em consequência dos fogos, encontrava-se pelas 01.30 horas desta quinta-feira cortada a saída da A23 para o Itinerário Principal 2.

No distrito de Portalegre, a Estrada Nacional 18 mantém-se interdita ao trânsito junto à localidade de Nisa e junto à Ponte do Fratel (concelho de Nisa) em direção a Vila Velha de Ródão, pelo que a alternativa é ir em direção a Gavião.

Ainda no concelho de Nisa está cortada a Estrada Municipal 528, junto à localidade de Arez em direção à A23.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

De acordo com o Comando Geral da GNR encontra-se interdita também a Estrada Nacional 110, junto a Foz do Caneiro, na localidade de Lorvão, no concelho de Penacova, em Coimbra.

Ainda no concelho de Penacova, mantém-se cortada a Estrada Municipal 536 na localidade de Paradela de Lorvão.

A A23, que esteve cortada entre o nó de Abrantes, distrito de Santarém, e o nó de Gardete, no concelho de Vila Velha de Ródão, distrito de Castelo Branco, foi reaberta na madrugada desta quinta-feira, informou a GNR à Lusa.