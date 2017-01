Estudantes com linha de crédito de 80 milhões

ALEXANDRA INÁCIO Hoje às 00:40, atualizado às 00:48 Facebook

Governo quer reforçar empréstimos a estudantes. Até à suspensão do programa, foram pedidos quase 250 milhões de euros.

O Governo pretende reativar a linha de crédito bonificado destinada aos estudantes de Ensino Superior com 80 milhões de euros. São cerca de 20 milhões por ano até 2020, ou seja, durante a vigência do atual quadro comunitário de apoio, já que a intenção, apurou o JN, é que a maioria do reforço seja assegurado por fundos comunitários. O programa esteve suspenso no ano passado. Até 2015, os estudantes tinham pedido quase 250 milhões de euros.

