Francisco e Jacinta são oficialmente santos

Rosa Ramos Hoje às 10:58, atualizado às 11:05

Festa litúrgica dos santos mais novos da Igreja vai festejar-se em todo o mundo a 20 de fevereiro.

O Papa Francisco canonizou na manhã deste sábado, no início da missa do 13 de maio, os pastorinhos Francisco e Jacinta Marto. A celebração começou com uma invocação ao Espírito Santo, através do cântico "Veni, Creatori Spiritus". De seguida, o rito da canonização continuou com o bispo de Leiria-Fátima a pedir ao Santo Padre que canonizasse as duas crianças.

"Santo Padre, pede a Santa Mãe Igreja que Vossa Santidade inscreva os Beatos Francisco Marto e Jacinta Marto no Catálogo dos Santos e, como tais, sejam invocados por todos os cristãos", disse D. António Marto, lendo de seguida uma breve biografia dos dois pastorinhos que, em 1917, viram Nossa Senhora na Cova da Iria.

A celebração prosseguiu com a recitação da Ladainha dos Santos, cantada. Só depois Francisco disse a fórmula da canonização: "Em honra da Santíssima Trindade, para exaltação da fé católica e incremento da vida cristã, com a autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo, dos Santos Apóstolos Pedro e Paulo e Nossa, depois de termos longamente refletido, implorado várias vezes o auxílio divino e ouvido o parecer de muitos Irmãos nossos no Episcopado, declaramos e definimos como Santos os Beatos Francisco Marto e Jacinta Marto e inscrevemo-los no Catálogo dos Santos, estabelecendo que, em toda a Igreja, sejam devotamente honrados entre os Santos. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo".

As duas relíquias dos novos santos - uma madeixa de cabelo de Jacinta e um pedaço da costela de Francisco - foram depois incensadas e o rito da canonização terminou com um cântico de Glória, prosseguindo depois a missa.

Francisco e Jacinta Marto são, assim, os santos mais recentes da Igreja Católica - e também os mais novos de sempre. Até aqui, e por serem apenas beatos, o seu culto só poderia ser feito na diocese de Leiria-Fátima. A partir de hoje, poderão ser venerados em todo o mundo e terão direito a um dia litúrgico na calendário da Igreja: será a 20 de fevereiro. A data foi escolhida por se tratar do dia da morte de Jacinta, que faleceu em 1920.