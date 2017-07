Governo reduz farmácias de serviço

CARLA SOFIA LUZ Hoje às 00:30 Facebook

Autarcas contra proposta de alteração do Ministério, por diminuir o número de estabelecimentos por concelho.

O Governo pretende reduzir o número de farmácias de serviço disponíveis no país. A proposta de alteração do decreto-lei, que fixa o horário daqueles estabelecimentos, alivia as exigências para o funcionamento durante a noite, o que, na prática, se traduz num menor número de farmácias abertas em permanência ou disponíveis para atender a população fora da hora de expediente.

