Infarmed investiga anúncio ao Ben-u-ron durante pico da gripe

Dina Margato Hoje às 00:41 Facebook

Twitter

Partilhar

O anúncio mostra um desfile de imagens sobre momentos determinantes na relação de uma mãe com um filho.

Podia ser a publicidade a uma seguradora ou a um banco, mas o produto anunciado é um medicamento muito conhecido (o Ben-u-ron) que contém a substância campeã de vendas (o paracetamol) e a sua exibição tem decorrido ao longo deste mês, enquanto se assistia a um pico dos casos de gripe em Portugal. O Infarmed, regulador da setor, está a investigar se o conteúdo do "spot" cumpre as normas. Em seis meses, avaliou mil anúncios a fármacos e produtos de saúde. Os médicos estão preocupados com o apelo à automedicação.

Apesar de o paracetamol poder ser vendido sem receita, como é um remédio, tem de obedecer a regras definidas no Estatuto do Medicamento. No filme em causa, sobressai a estilização das imagens em detrimento das notas sobre o o produto, quase impercetíveis.

Leia mais na edição e-paper ou na edição impressa.