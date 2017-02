Neve em Melgaço e Arcos de Valdevez

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 12:58 Facebook

Várias freguesias nas zonas altas dos concelhos de Melgaço e Arcos de Valdevez no Alto Minho, acordaram esta sexta-feira cobertas por um manto branco de neve, que se deverá manter ainda durante o dia de sábado, face à previsão de ausência de chuva.

As freguesias de Castro Laboreiro e Lamas de Mouro, em Melgaço, apresentam "uma altura de neve de três a quatro centímetros", segundo o responsável da Proteção Civil, Luis Matos, e "de momento as estradas estão todas transitáveis, uma vez que os meios de limpeza e espalhamento de sal, foram pré-posicionados no terreno". Um limpa-neves do município e junta de castro Laboreiro, está preparado para acudir a eventuais situações de vias bloqueadas pela queda de neve. Segundo Luis Matos, é de prever que a situação se mantenha pelo menos até amanhã. "O melhor dia para ver o manto branco é sábado, porque está previsto não chover", disse ao Jornal de Notícias.

Também em Arcos de Valdevez, segundo o Comandante da corporação de Bombeiros Voluntários local, Filipe Guimarães, "as zonas altas do concelho estão todas com neve". O manto branco cobre as principais freguesias serranas como Cabana Maior, Gavieira, Miranda, Padroso, Rio Frio e Mezio. Cerca de meio-dia, encontravam-se meios no terreno a desobstruir e a fazer espalhamento de sal em, pelo menos, duas vias: A Estrada Municipal 530, Gavieira (que liga a sede do concelho de Arcos de Valdevez a Lamas de Mouro, no município vizinho de Melgaço) e numa estrada secundária que liga os lugares de Bustelinhos e Bouças Donas, na freguesia de Cabana Maior.