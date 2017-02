Pais pagam para ter mais vigilantes nas escolas

LEONOR PAIVA WATSON Hoje às 00:30 Facebook

Twitter

Partilhar

Falta de auxiliares motiva reunião entre Ministério e sindicato, que admite organizar mais protestos se a realidade não mudar.

Os pais dos alunos do pré-escolar e do 1.º ciclo estão a cotizar-se para terem mais vigilantes nas escolas, do Norte ao Sul do país. A denúncia é feita pelos diretores e pelas associações, a propósito da falta de auxiliares, que motiva esta sexta-feira uma reunião entre o Ministério da Educação (ME) e o sindicato, que adianta equacionar mais medidas de protesto, incluindo outra greve, "caso o encontro não surta efeito".

Leia mais na edição e-paper ou na edição impressa