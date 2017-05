Papa Francisco tem tempo contado ao minuto em Fátima

Rosa Ramos Hoje às 00:40 Facebook

Papa vem como peregrino mas cumpre agenda pesada: programa já teve de ser ajustado para que nenhum compromisso fique para trás.

Onze discursos, sete ofertas de presentes, dois encontros privados, um almoço de trabalho com os bispos, duas cerimónias de Estado e as tradicionais celebrações do 12 e 13 de maio no Santuário de Fátima. O Papa Francisco chega hoje à Base Aérea de Monte Real às 16.20 horas, com uma longa agenda para cumprir até às 14.45 horas de amanhã. E se os compromissos são muitos, o tempo é curto e será contado ao minuto.

