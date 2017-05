Professores estão a perder até mil euros por mês

ALEXANDRA INÁCIO Hoje às 00:32 Facebook

Ministro recebe esta quarta-feira mais de 10 mil postais de docentes de todo o país a reclamar regime especial de aposentação. Fenprof exige respostas até ao dia 26.

Uma classe envelhecida, desgastada por elevados níveis de precariedade e "congelada" quase desde o início do século. As queixas não são novas. A Federação Nacional de Professores (Fenprof) assinala esta quarta-feira um dia nacional de luta para exigir um regime especial de aposentação, novos momentos de vinculação extraordinária e descongelamento da carreira e entra em contagem decrescente para o fim do prazo dado ao ministro - até ao dia 26 - para aceitar um compromisso político ou enfrentar uma greve que pode coincidir com o arranque dos exames.

