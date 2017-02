PSD quer ouvir Governo sobre controlo das urgências do Porto e Braga

Nuno Miguel Ropio Hoje às 17:52, atualizado às 18:00 Facebook

Twitter

Partilhar

O PSD anunciou, esta quinta-feira, a entrega de um requerimento para que o ministro da Saúde explique "urgentemente" no Parlamento a alegada intenção de limitar o acesso de doentes às urgências hospitalares no Porto e em Braga.

Segundo o deputado social-democrata Miguel Santos, o ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, terá garantido ontem que está em preparação um projeto-piloto - a entrar em vigor já no início de abril - que estabelece que, entre as 8 horas e as 20 horas, só poderão recorrer às urgências dos hospitais do Porto e Braga quem primeiro contacte a Linha 24 ou seja transportado pelo INEM e bombeiros.

"Fomos surpreendidos por umas declarações do senhor ministro, que em resposta às dificuldades nas urgências hospitalares avança com uma medida que limita o acesso das pessoas às urgências", disse Miguel Santos, defendendo que "não deve haver horas de acesso das pessoas às urgências hospitalares". "Todos os cidadãos devem ter direito nesse acesso", frisou.

Para o social-democrata, trata-se de "uma medida punitiva que limita o acesso à saúde, uma medida desesperada". "E experimental - tendo os portugueses como cobaias". "O PSD não aceita estas medidas limitativas", sublinhou, exigindo a Campos Fernandes "explicar, fundamentar, responsabilizar-se e assumir o anúncio que fez ontem".

não deve haver horas de acesso das pessoas às urgências hospitalares

A reação do PSD surge na sequência de declarações do governante, num debate organizado pelo Internacional Club of Portugal, noticiadas pelo "Correio da Manhã". Nesse encontro, Campos Fernandes terá garantido que a medida de controlo das urgências seria uma forma de levar os doentes do Porto e Braga a recorrerem primeiro aos centros de saúde.