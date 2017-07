Reequipar Forças Armadas custa 700 milhões

CARLOS VARELA Hoje às 00:41 Facebook

Modernização beneficiará empresas nacionais. NATO vai gerir alguns programas para agilizar processos de compra.

Portugal vai investir cerca de 700 milhões de euros na compra de armamento e equipamento, numa tentativa de colocar algumas áreas das Forças Armadas a um nível similar ao dos outros aliados da NATO. Feitas as contas, é o maior volume de programas de aquisição dos últimos anos, com parte deste valor a beneficiar a indústria portuguesa, através do avião KC-390, dos rádios e sistemas de comando e controlo fabricados no nosso país, na empresa EID, e dos navios-patrulhas oceânicos.

