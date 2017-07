Saiba por que o Porto é mais "cool" do que Lisboa, segundo a CNN

Hoje às 20:21, atualizado às 20:24 Facebook

O canal de televisão norte-americano CNN elaborou uma lista onde apresenta oito motivos que tornam o Porto, uma cidade mais "cool", que significa "fixe ou porreiro" do que Lisboa.

De acordo com a mesma fonte, o Porto ganha a Lisboa em oito categorias diferentes.

Em primeiro lugar, dizem os norte-americanos, o Porto ganha a Lisboa pela alcunha do seu povo. A alcunha "tripeiros" assenta melhor e é mais "cool" do que "alfacinhas".

Em segundo, o rio que atravessa o Porto é mais "acolhedor" do que o rio Tejo, em Lisboa.

Em terceiro surgem os locais mais tradicionais de ambas as cidades. A CNN diz preferir a Ribeira, no Porto, do que Alfama, em Lisboa. A Ribeira é "mais autêntica", dizem eles.

A quarta razão tem tudo a ver com a proximidade das praias. "Tanto Lisboa como o Porto foram abençoados" com a proximidade das praias, porém, as zonas balneares do Porto estão mais próximas e, por isso, também são mais "cool".

Como quinto motivo a CNN prefere a noite do Porto falando, em especial, da vida noturna do "Café Piolho" e de toda a zona envolvente.

O sexto prende-se com a bebida. De acordo com a mesma fonte, o Vinho do Porto é mais "cool" do que a Ginjinha.

O penúltimo ponto dá a vantagem ao Porto em relação à paisagem e o último, o oitavo, diz que os cafés portuenses são melhores.