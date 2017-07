Seguradoras com dificuldade em obter lista de vítimas de Pedrógão

Carla Sofia Luz Hoje às 12:49, atualizado às 14:00 Facebook

A Associação Portuguesa de Seguradoras tem sentido "dificuldade em obter informação por parte das entidades oficiais sobre as vítimas mortais" no incêndio de Pedrógão Grande.

A Associação Portuguesa de Seguradoras (APS) ainda não teve acesso à lista de vítimas, que seria um instrumento importante para a operacionalização do fundo de solidariedade de 2,5 milhões de euros, criado pelas seguradoras. Esse fundo visa compensar, a título extraordinário, quem perdeu familiares diretos no fogo, independentemente de terem ou não seguro.

"É um facto que tem havido dificuldade em obter informação por parte das entidades oficiais sobre as vítimas mortais de Pedrógão Grande e sobre as suas famílias", explicou fonte oficial ao JN, dando conta que, mesmo sem ter a lista oficial de vítima, a associação socorre-se da informação pública disponível para iniciar o trabalho de apuramento da situação das famílias para a distribuição dos 2,5 milhões de euros.

Essa compensação extraordinária, oriunda do fundo de solidariedade do setor segurador, ainda não começou a ser paga, "porque é necessário fazer o apuramento da situação concreta de cada família afetada e esse é um trabalho que está, neste momento, em curso".

Esta ajuda complementar nada tem a ver com a existência de apólices. Aliás, as seguradoras já estão a pagar indemnizações às empresas e às famílias das vítimas do incêndio que tinham seguros (nomeadamente seguros de vida). O valor pago ou provisionado ascende a 18,8 milhões de euros.