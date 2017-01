Vem aí ainda mais frio

Hoje às 08:19, atualizado às 10:59 Facebook

As temperaturas vão descer entre quatro e nove graus Celsius a partir de quarta-feira, em Portugal continental, devido a uma massa de ar mais fria e seca.

De acordo com Maria João Frada, meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), prevê-se, para segunda e terça-feira, céu pouco nublado ou limpo temporariamente com alguma nebulosidade na zona fronteiriça da região norte durante a tarde.

"Depois na quarta-feira e previsivelmente até pelo menos ao dia 20 ou 21 (sexta-feira ou sábado) vamos ter frio mais a sério porque, neste momento, o que temos a afetar o continente é uma massa de ar polar que vem na circulação do anticiclone que está localizado a noroeste da Península Ibérica. E, gradualmente, até quarta-feira esse anticiclone vai-se estender em direção ao interior da Europa, principalmente Europa de norte", disse.

Segundo Maria João Frada, o anticiclone vai ter um posicionamento diferente dando origem a uma corrente de leste com transporte de uma massa de ar continental, portanto mais fria e seca.

"Já não vai ser polar, vai ser uma massa de ar com características termodinâmicas e ar Ártico, ou seja, é mais seca e fria relativamente ao que temos tido até agora. Por isso, prevê-se, com um grau de probabilidade muito elevado, que a partir de quarta-feira ou exatamente na quarta-feira haja uma descida significativa da temperatura quer da mínima quer da máxima", explicou.

Na sequência desta massa de ar fria e seca, está prevista, segundo Maria João Frada, uma descida da temperatura mínima da ordem dos quatro a se graus e uma descida das máximas de sete a nove graus.

"As mínimas serão de zero graus junto ao litoral. Nas regiões do interior serão inferiores a zero, variando entre -3 e -7 graus no interior norte e centro. As máximas não vão ultrapassar os 10 graus, com exceção do Algarve onde podem chegar aos 12/14 graus. No interior haverá sítios onde serão mesmo inferiores aos cinco graus", disse.

A meteorologista do IPMA indicou também que devido à massa de ar seca e fria, os valores da humidade são muito baixas, sendo provável que não haja precipitação e a ocorrer seria de neve", disse.

"No entanto, estamos a prever geada no litoral e como a humidade é relativa é provável que haja geada negra [geada com características que leva à destruição da planta)", disse.

Assim, para as regiões do interior norte e centro as temperaturas mínimas serão de -3 e -7, no interior sul de -2/-3 a 0 graus, no litoral entre dois e zero, com exceção do Algarve entre dois e quatro graus.

No que diz respeito às máximas, serão inferiores a cinco graus no interior norte e centro, no litoral entre oito e nove, com exceção do Algarve entre 12 e 14.