Crianças espanholas a cantarem o tema que representa Portugal na Eurovisão? Sim, aconteceu. O vídeo, entretanto partilhado por Salvador Sobral, revelou-se um sucesso na Internet.

O sucesso de "Amar Pelos Dois" ultrapassa definitivamente as fronteiras portuguesas. A canção interpretada por Salvador Sobral foi reproduzida por crianças espanholas no interior de uma sala de aula e o resultado foi entretanto partilhado nas redes sociais.

No vídeo, é possível ver os alunos naturais da cidade espanhola de Cádis a interpretarem o tema que representa Portugal no Festival Eurovisão da Canção sem necessitarem de nenhum auxílio de memória para trautearem o poema de Luísa Sobral. Salvador reagiu com surpresa ao vídeo na sua página oficial do Facebook. "Em Espanha, desde Cádis, também há quem ame por todos nós", escreveu o cantor.

A interpretação de Salvador Sobral na noite desta terça-feira valeu a Portugal a qualificação para a final do concurso de música. O irmão de Luísa Sobral admitiu depois da atuação que, "pela primeira vez", sentiu "que gostava de ganhar". O português de 27 anos regressa ao palco de Kiev, na Ucrânia, no próximo sábado".