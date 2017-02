Atriz Cleo Pires partilha fotografia em nu integral

Nuno Cardoso Hoje às 15:32 Facebook

A atriz Cleo Pires está a dar que falar na imprensa brasileira depois de ter publicado uma imagem no Instagram onde surge em nu integral.

A atriz brasileira Cleo Pires voltou a mostrar o seu lado mais ousado e irreverente, ao partilhar na sua conta do Instagram uma imagem onde surge nua. A filha dos atores Fábio Júnior e Glória Pires, de 34 anos, deixou uma mensagem na quarta-feira, no rescaldo do Dia de S. Valentim, celebrado no dia anterior.

"Beije o meu coração mal colocado pós-Dia dos Namorados", escreveu Cleo Pires na legenda da imagem, na qual colocou um adesivo em forma de coração num dos seios.

A publicação tem levado vários cibernautas a elogiar a forma física da atriz e outros a acusarem-na de fazer de tudo para ser noticiada. A imagem já soma mais de 250 mil "likes" e mais de sete mil comentários na referida rede social.