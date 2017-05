Príncipes William e Harry prestam mais um tributo à mãe

Alexandre Oliveira Vaz Hoje às 11:09 Facebook

O Príncipe William e o Príncipe Harry homenagearam a mãe, Princesa Diana, numa cerimónia de entrega de prémios.

A vida de Diana Spencer está de novo imortalizada, como se a sua história e a sua morte, em 1997, não tivesse tornado "a princesa do povo" num ícone da realeza mundial. Os filhos de Carlos e Diana, príncipes de Inglaterra, apresentaram um novo prémio, "Inaugural Legacy Award", em nome da sua mãe, que destaca a compaixão, a bondade e a compaixão de 20 jovens.

O prémio é entregue no âmbito do "The Diana Award", que é um projeto de caridade que tem como missão desenvolver e inspirar mudanças positivas na vida dos jovens.

A cerimónia decorreu no Palácio de St James e ambos os príncipes discursaram de forma apaixonada sobre a forma como a Princesa Diana acreditava nos jovens e como continua a inspirá-los nos dias de hoje.

Na sua intervenção, o Príncipe William relembrou que este verão marca o vigésimo aniversário da morte da mãe, a Princesa Diana. "Ela alcançou tanto na vida. Desde a quebra do estigma da SIDA, à luta contra os campos de minas, até ao apoio aos sem-abrigo, ela tocou a vida de milhões de pessoas. A verdade é que ela morreu apenas com 36 anos, ligeiramente mais velha do que eu sou hoje", referiu o Príncipe de Gales.

"Harry e eu sentimos que a nossa mãe vive nos imensos atos de compaixão e coragem que ela inspira nos outros. É por essa razão que ficamos lisonjeados com o facto de o nome dela ter tão bom uso, nomeadamente reconhecendo os jovens que estão a deixar uma marca no mundo", acrescentou o filho mais velho de Diana.

O Príncipe Harry sublinhou o trabalho árduo que a sua mãe desenvolveu em nome das instituições de caridade à volta do mundo e referiu que ela lhe ensinou o significado de "fazer quando ninguém está a ver". "Ela visitou hospitais para confortar os pacientes, passou horas a escrever cartas a apoiar o trabalho de outros, ela trabalhou muito mais arduamente quando as câmaras não estavam a ver", enalteceu o filho mais novo de Diana.

Apesar de conhecerem a família real, os jovens referenciados irão ter a oportunidade de desenvolver as suas capacidades de liderança, desenvolvimento em comunidade, relação social e tecnológica.