Ed Sheeran vive sem telemóvel há mais de um ano

O cantor Ed Sheeran deixou de usar telemóvel no início de 2016, como resolução de ano novo. Hoje, diz-se mais feliz e descontraído por permanecer "fora da rede".

É um dos mais populares músicos da atualidade. Tem milhões de seguidores nas redes sociais. Mas isso não impediu Ed Sheeran de tentar viver "fora da rede" e deixar de usar, por completo, o telemóvel. A decisão tomada no arranque de 2016, como resolução de ano novo, mantém-se até hoje.

"Ainda não tenho número de telemóvel", assegurou, em entrevista a Ellen DeGeneres. "Comprei um iPad e apenas trabalho com o email. Tenho muito menos stress. Já não acordo de manhã com 50 mensagens para responder, de pessoas que me pedem coisas. Apenas acordo e bebo uma chávena de chá", explicou.

A decisão de abandonar o telefone móvel foi acompanhada por um ano de pausa da sua carreira musical. Na altura, o cantor de 26 anos recorreu ao Instagram para dar a notícia aos fãs.

"Vou fazer uma pausa do meu telemóvel, emails e redes sociais. Tem sido uma viagem fantástica nestes últimos cinco anos, mas dou por mim a olhar para o mundo através de um ecrã, em vez dos meus olhos, por isso vou aproveitar esta oportunidade de não ter de estar em lado nenhum para viajar pelo mundo e ver tudo aquilo que tenho perdido", sublinhou.

Entretanto, Ed voltou a publicar no Instagram para promover o seu novo álbum, "Divide", do qual fazem parte êxitos como "Castle on the Hill" ou "Shape of You".