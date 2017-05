Filho de Madonna treina no centro de estágios do Benfica

Ana Filipe Silveira Hoje às 13:07, atualizado às 14:01 Facebook

David Banda está a treinar no centro de estágios do Benfica, no Seixal, desde a passada segunda-feira. A TSF avança que Madonna aproveitou a sua passagem por Portugal para pedir ao clube dos encarnados para deixar o filho, de 11 anos, treinar durante uma semana.

A própria rainha da pop já esteve no Caixa Futebol Campus na companhia de Nuno Gomes, antigo jogador do clube das águias e diretor do centro de estágio. A mesma fonte adianta que David Banda, adotado pela artista no Malawi em 2006, e que tem sido por estes dias o centro das atenções na equipa de sub-12, é extremo esquerdo e destaca-se pela velocidade.

Os treinos do jovem terminam amanhã, sexta-feira.

Entretanto, Madonna tem aproveitado para conhecer a zona da Grande Lisboa. Já visitou o Oceanário, o jardins da Fundação Calouste Gulbenkian e Sintra.

O filho da cantora já havia mostrado o gosto que tem pelo futebol português. Em junho, por altura do campeonato europeu de futebol, David passeou por Londres envergando uma camisola do equipamento oficial da seleção portuguesa, tal como o JN chegou a noticiar.