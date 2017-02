Goucha recorda depressão: "Quis suicidar-me há muitos anos"

Nuno Cardoso Hoje às 14:09 Facebook

O apresentador Manuel Luís Goucha revelou ter sofrido uma depressão há 24 anos e ter chegado a pensar no suicídio. Hoje diz estar feliz e ter aprendido a conhecer-se melhor.

Manuel Luís Goucha revelou no programa "Você na TV" que sofreu uma depressão há 24 anos, altura em que pensou em suicídio. O apresentador da TVI falou sobre o seu caso, ao telefone com uma espectadora, durante a habitual rubrica com o psicólogo Quintino Aires, que tinha como tema Vencer a Depressão.

"Eu tive uma depressão. Também me quis suicidar há muitos anos. Há 24 anos. Eu tive uma depressão e fiz psicanálise. Portanto, tratei-me através dessa terapia. E mais. Eu não posso dizer que não vou voltar a ter uma depressão, porque acho que nós vivemos sempre no fio da navalha, num equilíbrio instável", começou por explicar Goucha.

O rosto das manhãs de Queluz de Baixo adiantou: "O que a terapia fez por mim foi que agora eu estou muito alerta, felizmente. Nunca mais me senti tão triste, tão vazio como naquela altura. Mas estou munido de apetrechos suficientes para estar alerta ao mais pequeno sintoma. Por isso, tenho o maior respeito por quem se sente triste, só, vazio, em depressão".

O apresentador adiantou que aprendeu a conhecer-se melhor com a passagem por essa fase. "Sei muito bem defender-me, nós ganhamos estrutura. Sei entender-me e conheço bem os meus pontos frágeis, portanto não deixo que sejam atingidos", rematou Goucha.