Homenagem pública a Reynolds e Fisher já tem data

A homenagem pública às duas atrizes, mãe e filha, acontecerá a 25 de março no Forest Lawn Memorial Park, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Amigos e fãs de Carrie Fisher e Debbie Reynolds são convidados para a homenagem pública às duas atrizes que acontecerá a 25 de março. A data foi divulgada pelos familiares das artistas e realizar-se-á no Forest Lawn Memorial Park, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

"Vamos celebrar as suas vidas com amigos, familiares e as pessoas que as amam, vocês", anunciou Todd Fisher, acrescentando que a entrada será gratuita, mas haverá um número limitado de lugares sentados. "O evento começará às 13 horas e imediatamente a seguir, aqueles que quiserem visitar o local onde estão enterradas serão bem-vindos. (...) Haverá espaço para receber toda a gente num lobby gigante, e no exterior serão colocados ecrãs para a transmissão da cerimónia", acrescentou.

A cerimónia pública de homenagem deverá ter, como anunciado anteriormente, Meryl Streep como principal oradora. Além da atriz, de 67 anos, o tributo contará também com a participação do elenco de Star Wars.

Debbie Reynolds, protagonista do filme "Serenata à Chuva", morreu aos 84 anos no passado dia 28 de dezembro, um dia depois da morte da filha, a também atriz Carrie Fisher, que ficou conhecida por ter interpretado o papel da princesa Leia na saga "Star Wars". O funeral conjunto aconteceu no início do ano e foi limitado à família e aos amigos mais próximos.